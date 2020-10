Zákaz vychádzania nás ma uzdraviť od Corony a voľný výbeh von máme povolený len od 1 do 5 hodiny v noci. Kam sme sa to dostali. Celé Slovensko naša krásna zem je teraz v tejto dobe "chorá". Celý svet je horenohami v 21 stor.

Prečo to musí byť tak ako nám to káže vláda. My ľudia máme právo vychádzať von , len v noci od 1 do 5 hod. V dnešnej dobe je to považované za obmedzovanie slobody. Pre niekoho je to aj trošku smiešne musím podotknúť. Prečo sa nad tým už neuvažovalo pri prvej vlne Corony. Teraz sme všetc netrpezliví iako to dopadne s našimi testami, ktoré sa začali vykonávať včera. Tak nechajme sa prekvapiť ako to celé nakoniec dopadne .Celý svet je hore nohami, jedna krajina sa chce úplne vypnúť a iná krajina zase bude tiež onedlho hlásiť lockdown. Všetci sme z toho už unavení. a aj každý dúfa, že budúci rok bude pre nás aj pre celý svet lepší a, že konečne sa všetko vráti do starých koľají tak ako to bolo predtým.