Cirkev zanecháva odkaz od blahoslaveného Carla Acutisa pre dnešnú mládež, aby nezabúdala na Boha a Ježiša Krista

Blahoslavený Carlo Acutis v nás všetkých zanechal to, čo niektorí z nás hľadajú celý svoj život a to je láska k Bohu , k svojim blížnym a k sebe samému. Všetci nie len mládež by sa mohli trošku zamislieť nad sebou a aj nad tým ako žil Carlo Acutis. Cirkev nám ho zanechala jako vzor pre dnešnú mládež..Dnešná doba je veľmi rýchla a technická. Človek by mohol spomaliť a venovať sa aj Bohu. Teraz v týchto dňoch bojujeme z Coronou ktorá neprináša iba negatívne stránky života, ale nám aj možno pomôže viac stráviť voľný čas so svojimi blízkými v kruhu rodiny. Vážme si svojich blízkých a milujme ich.